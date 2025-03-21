全球金融中心排名出爐：香港穩居亞太第一 杭州排名飆漲

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-21 16:31

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英國 Z/Yen 集團與中國 (深圳) 綜合開發研究院 20 日發布《全球金融中心指數》報告，香港維持全球第三、亞太區第一，上海、深圳也進入前十名，杭州在亞洲城市中位次升幅最大。

全球前十大金融中心依序為：紐約、倫敦、香港、新加坡、舊金山、芝加哥、洛杉磯、上海、深圳、首爾。

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本期排名前十的金融中心除法蘭克福下降一位被首爾取代之外，其餘 9 個金融中心的排名較上期沒有變化，反映出頂級金融中心整體格局進一步穩定。

香港繼上期超越新加坡後，本期再次保持全球第三，且與新加坡的評分差距由上期的 2 分擴大至本期 10 分，與排名第二的倫敦差距僅為 2 分，這得益於國際金融從業人員對香港的調查問卷評分大幅提升。

中國金融中心表現良好，上海、深圳、廣州和成都排名不變，分別排在全球第 8、9、34 和 39 名。杭州、南京、武漢和西安排名有所上升，其中，杭州上升幅度最大，評分上升 22 分，排名上升 9 位，也是亞洲金融中心中升幅最大的金融中心。