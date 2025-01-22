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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科凱國際集團(KEY-US)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科凱國際集團(KEY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.51元，其中最高估值1.62元，最低估值1.4元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.62(1.65)1.912.1
最低值1.4(1.45)1.641.95
平均值1.51(1.56)1.772.03
中位數1.51(1.56)1.782.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值74.95億80.58億85.23億
最低值70.37億75.12億81.39億
平均值73.65億78.77億83.31億
中位數73.86億78.75億83.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.272.631.930.88-0.32
營業收入72.49億74.99億80.42億103.41億92.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科凱國際集團(KEY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEY

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