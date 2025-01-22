鉅亨速報 - Factset 最新調查：科凱國際集團(KEY-US)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科凱國際集團(KEY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元下修至1.51元，其中最高估值1.62元，最低估值1.4元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.62(1.65)
|1.91
|2.1
|最低值
|1.4(1.45)
|1.64
|1.95
|平均值
|1.51(1.56)
|1.77
|2.03
|中位數
|1.51(1.56)
|1.78
|2.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74.95億
|80.58億
|85.23億
|最低值
|70.37億
|75.12億
|81.39億
|平均值
|73.65億
|78.77億
|83.31億
|中位數
|73.86億
|78.75億
|83.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.27
|2.63
|1.93
|0.88
|-0.32
|營業收入
|72.49億
|74.99億
|80.42億
|103.41億
|92.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科凱國際集團(KEY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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