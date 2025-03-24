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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至10.61元，預估目標價為136.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.82元下修至10.61元，其中最高估值12.25元，最低估值9.43元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.25(13.3)16.0816.5
最低值9.43(10.29)9.159.9
平均值10.78(11.89)13.0614.21
中位數10.61(11.82)13.0316.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值379.76億403.92億406.41億
最低值341.49億352.08億357.23億
平均值361.98億381.44億388.24億
中位數362.12億385.73億401.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.31
營業收入224.64億271.42億337.10億342.88億354.77億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN.B

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