鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至10.61元，預估目標價為136.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.82元下修至10.61元，其中最高估值12.25元，最低估值9.43元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.25(13.3)
|16.08
|16.5
|最低值
|9.43(10.29)
|9.15
|9.9
|平均值
|10.78(11.89)
|13.06
|14.21
|中位數
|10.61(11.82)
|13.03
|16.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|379.76億
|403.92億
|406.41億
|最低值
|341.49億
|352.08億
|357.23億
|平均值
|361.98億
|381.44億
|388.24億
|中位數
|362.12億
|385.73億
|401.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.88
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|營業收入
|224.64億
|271.42億
|337.10億
|342.88億
|354.77億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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