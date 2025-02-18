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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為119.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.91元，其中最高估值1.38元，最低估值0.51元，預估目標價為119.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.38(1.36)2.222
最低值0.51(0.51)0.791.57
平均值0.96(0.9)1.411.78
中位數0.91(0.84)1.421.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.95億19.86億20.35億
最低值16.85億17.66億18.68億
平均值17.73億18.87億19.60億
中位數17.89億18.91億19.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.870.801.030.460.23
營業收入7.75億8.89億10.85億12.65億15.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCWST

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