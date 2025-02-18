鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為119.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.91元，其中最高估值1.38元，最低估值0.51元，預估目標價為119.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.38(1.36)
|2.22
|2
|最低值
|0.51(0.51)
|0.79
|1.57
|平均值
|0.96(0.9)
|1.41
|1.78
|中位數
|0.91(0.84)
|1.42
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.95億
|19.86億
|20.35億
|最低值
|16.85億
|17.66億
|18.68億
|平均值
|17.73億
|18.87億
|19.60億
|中位數
|17.89億
|18.91億
|19.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.87
|0.80
|1.03
|0.46
|0.23
|營業收入
|7.75億
|8.89億
|10.85億
|12.65億
|15.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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