新春不打烊！安達人壽滿期金提前給付 申請E化服務抽Apple Watch

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 20:17

‌



金蛇年春節 9 天連假即將到來，安達人壽延續一貫重視保戶需求的精神推出多項貼心服務，包括 0800 保戶服務專線 24 小時不打烊、提前給付滿期金，以及網路保戶專區平台服務不中斷等。自即日起至 2025 年 6 月 30 日止，只要完成任一項 E 化服務申請，即可獲得一次抽獎機會，申請越多，中獎機會越高。

針對春節期間資金靈活調度的需求，安達人壽將提前給付保險商品滿期金。凡給付日期在 2025 年農曆春節連續假期（1 月 25 日至 2 月 2 日）者，將提前於 2025 年 1 月 22 日給付，讓保戶能夠提早規劃，彈性運用資金。

‌



安達人壽春節期間服務不中斷，若保戶有任何保單相關問題，都可撥打 24 小時保戶服務專線 0800-011-709 或 02-6623-3688。此外，如需查詢繳費狀況、管理保單資料，或申請資料變更，亦可透過保戶專區平台輕鬆完成，隨時掌握最新資訊。如果保戶於春節假期間需繳納保費，也可透過 ATM 轉帳支付，讓繳費流程更加便捷。