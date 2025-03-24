彭博：美國計劃4/20復活節前促成俄烏停火協議
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 14:00
據《彭博》周日（23 日）報導，多名消息人士透露，美國白宮力爭在 2025 年復活節（4 月 20 日）前促成俄烏停火協議，但白宮承認，俄烏雙方立場存在巨大分歧，這一時間表可能會延後。
這不是《彭博》近期第一次爆出類似消息。《彭博》曾在 2 月 16 日披露，美國政府已告訴歐洲官員，希望推動俄烏在 2025 年復活節前停戰。
《彭博》周日另報導，美國總統川普表示，阻止烏克蘭戰爭進一步升級的努力「在掌控之中」，他並表示，除了他，沒人能阻止俄羅斯總統普丁。
川普說，他與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基的關係「良好」，是通過談判結束戰爭的關鍵。
普丁與川普 18 日通話後，同意暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施，但他並未接受美方提出的 30 天全面停戰方案。
據《俄新社》報導，烏克蘭和美國代表團在沙國利雅德的會談已經結束。烏克蘭總統辦公室副主任帕利薩說，烏方代表團不會在利雅德與俄方代表團會面。
澤倫斯基周日晚間表示，烏克蘭和美國代表團當天在利雅德舉行的會談「非常有益」，他同時呼籲各方繼續對俄羅斯施壓，以促使俄方實現「真正」停火。
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