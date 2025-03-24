〈走進中國〉月薪6.8萬也難招 工人開始挑老闆了

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 07:30

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「薪資（人民幣，下同）1 萬～1.5 萬（新台幣 6.8 萬元），包吃還有帶薪假！」這不是什麼白領招聘廣告，而是 2 月中國廣州海珠區康鷺新招工廣場的一幕。

據《鳳凰 WEEKLY》報導，製衣廠老闆舉著樣衣排成長龍，眼巴巴等著工人挑挑揀揀，求職者則像逛菜市場一樣貨比三家，甚至有人一早上「面試」了十多個老闆，挑選出一份待遇最好的工作。

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年後第一個月，招工熱潮如洶湧浪潮般席捲而來。工廠陸續開啟新一年的忙碌節奏，機器設備都已調試完畢，隨時準備高效運轉。

然而，操作這些機器的工人卻還未全員到崗，這可把老闆急得如同熱鍋上的螞蟻，焦頭爛額。

製衣作坊主黃偉強滿臉無奈，大倒苦水：「開年接了二十萬件訂單，現在十五台機器還空著七台。」

為了順利招到工人，老闆拿出了十足誠意。梭織車位給出的月薪在 8,000 到 1.5 萬，網紗針織車位亦是如此，打邊崗位的薪資更達到 1 萬到 1.5 萬……

除了極具吸引力的薪資，老闆還提供包吃、帶薪假期等一系列優厚福利。

同樣在招工的老周也透露，今年訂單量和往年基本持平，甚至還有小幅度上漲。但技術精湛的熟手工卻十分難找。

為了吸引人才，老周表示，今年普工薪資上漲 15%，技術崗位的漲幅更超過 25% 。

在年後廣州制衣村全新的招工廣場上，熱鬧非凡。老板們排起了長長的隊伍，電子屏上，「急招裁床工」「高薪包吃住」 等字幕不斷滾動切換，讓人眼花繚亂。

「都不願意進廠了，送外賣會更自由。」這句話，成了當下製造業用工荒的真實寫照。儘管工廠開出高薪，但依然難以吸引工人。

這背後是一場關於工作方式、職業發展以及生活選擇的深刻變革。

服裝廠的工作環境，往往與「艱苦」二字緊密相連。噪音、粉塵、狹窄的空間，以及長時間站立或重複性操作，讓工人的身心承受巨大壓力。尤其是趕工時，加班成為常態，這種高強度工作模式讓許多年輕人望而卻步。

「有的崗位不讓人坐一下，長期站立導致膝蓋腫得不行，稍微休息一下就被說偷懶了。」一位曾在服裝廠工作的年輕人這樣描述他的日常。他的經歷並非個例，而是無數流水線工人的縮影。

零工經濟和外賣、快遞等行業的興起，年輕人有了更多選擇。外賣騎手、快遞員等職業，雖然同樣辛苦，但時間相對自由，工作方式也更加靈活。相比之下，工廠流水線上的工作顯得單調而束縛。