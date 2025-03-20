「歐洲股神」安東尼波頓：一切在往積極的方面轉變 此乃投資中國好時機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-20 17:30

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有「歐洲股神」之稱的富達國際前基金經理人 Anthony Bolton 最新表示，美國科技股震盪回檔，週期恐延續 2 至 3 年，而中國市場估值仍低，一切在往好的方向轉變，此乃投資中國的好時機。

Bolton 日前接受《中國基金報》獨家專訪時表示，美股科技巨頭的泡沫出清剛剛開始。他認為，AI 引發的狂熱有點類似此前的互聯網泡沫，市場可能需要 2 年到 3 年來消化高估值。即便近期市場調整之後，也不用急於回到美國科技股。

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當被問及美國科技股在他最近一次受訪後經歷調整，減持美股轉向陸股的「逆向」投資人是否該繼續拋售美股，Bolton 說：「股市總傾向於過度反應，漲時如此跌時亦然。我曾反覆經歷這一過程。一方面，美股的強勢走勢很大程度上由「七巨頭」主導。過去很長一段時間以來，「七巨頭」表現優異。相較於歷史，它們的估值迄今仍高。另一方面，中國股市已連 3 年走低，是目前全球主要市場中唯一估值仍處於低谷的。

Bolton 指出，AI 熱潮下，儘管「七巨頭」仍堪稱偉大，但股價存在泡沫。一旦市場過度反應，接下來的事情便可預見。市場可能需花 2 年到 3 年時間出清泡沫。因此，即便近期市場調整之後，也無需急於回到美國科技股。

被問到當前處於出清哪一階段時，Bolton 稱出清剛剛開始。美國市場廣闊，有眾多不同類型的股票。科技股不會成為未來一、兩年的市場領導者，科技股之外美國股票仍有值得關注的機會。

談及全球投資人在決定是否投資中國時應重點評估哪些因素，Bolton 指出，很多人認為股價走勢取決於未來前景。未來前景固然重要，但更重要的是哪部分前景被定價。就中國市場來說，市場反映的是最悲觀的情景。

Bolton 認為，觀察市場時看牛市、熊市的長度、事情進展到哪一步、當前市場估值如何等。就中國市場而言，一方面，現在估值很低，另一方面人人都擔心關稅，而如今關稅已落地，實際情況並不比預期更糟糕，最壞時候已經過去。

他並表示，中國經濟仍有亟待解決的問題，市場仍面臨挑戰，諸如地緣政治局勢等問題或讓部分外資望而卻步，但這一次，中國投資人扮演的角色較外資更為重要，中國股市的牛市初期也許由國內投資人推動。此外，房地產的問題仍待解決，中國投資人也許不急於回到房市，債券殖利率下降。在此背景下，股票吸引力顯現。

Bolton 也說，不少中國股票提供的收益率相當不俗。中國希望提振股市，過去 6 個月祭出一系列措施。總之，市場估值仍偏低，政府正在做出改變，事情在往積極的方面演進，此乃投資好時機。

此外，《中國基金報》還提到近期跟全球機構投資人士交流時談到全球投資人在增加中國部位上進展緩慢一事，Bolton 也指出，不只是在中國，在海外市場，知名價值投資者 Jeremy Grantham 常孤軍作戰。他相信，長期來看，價值投資的回報優於成長投資，但也承認，對於價值投資者來說，丟掉工作的風險不容忽視。

Jeremy Grantham 說，做其他人都在做的事情，投資者可能不會失去工作，但做和別人不一樣的事情，當業績不佳時，他可能會丟掉工作。這解釋了為何市場上只有少數價值投資者，多數投資者的風格是趨勢跟蹤或者成長型。

Bolton 表示，對全球投資者而言，投資中國並非目前熱門選項。對逆向投資者而言，這正是機會所在。