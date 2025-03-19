【美股盤前】GTC大會黃仁勳發表輝達未來展望，稱AI算力需求將激增100倍

鉅亨研報 2025-03-19 17:27

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一、美股 / 全球市場動態

1. 黃仁勳發表輝達未來展望：

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輝達 (NVDA US) 於 GTC 2025 大會上宣布，今年已售出超過 300 萬顆 Blackwell AI GPU，並揭示未來晶片藍圖，包含 Blackwell Ultra、Vera Rubin 及 Feynman 等系列，同時推出加速 AI 推理流程的 Dynamo 及人形機器人基礎模型 GR00T N1，預示其在 AI 硬體與軟體領域的持續擴張。

輝達執行長黃仁勳對博通於 AI 晶片市場的競爭態勢提出質疑，認為博通 (AVGO US) 未來產品恐難與輝達競爭，暗示許多 ASIC 專案最終可能取消。黃仁勳強調輝達在 AI 訓練晶片設計上的豐富經驗，並暗示博通未來的產品恐無法跟輝達競爭。此言論導致博通股價應聲下跌 3%。

黃仁勳預測 AI 算力需求將呈激增 100 倍，預計 2028 年資料中心資本支出將突破 1 兆美元。然而在聯準會決議前夕，市場觀望情緒濃厚，科技股普遍承壓，輝達新品發布未能提振股價，美股三大指數均呈現下跌，其中納指跌近 2%，標普跌超 1%，特斯拉跌超 5%，輝達自身也下跌超過 3%。

2. 美國總經 / 美股焦點：

黃金現貨價格持續攀升，在前天突破 3000 美元大關後持續走高，截稿前突破 3038 美元，顯示市場對即將舉行的 FOMC 會議仍存在不確定性，避險情緒推動貴金屬價格走高。

日本央行維持現行利率政策不變，將無擔保隔夜拆借利率誘導目標維持在 0.5% 左右，符合市場預期；但市場仍關注 5 月 1 日本央行會議可能出現的政策變動。

俄羅斯總統普丁與美國總統川普進行通話，重點討論俄美關係及烏克蘭局勢，雙方在能源基礎設施保護方面達成共識，俄方支持俄烏 30 天內不攻擊對方能源基礎設施提議，顯示地緣政治緊張局勢或有緩和跡象，有助於穩定全球能源市場。

3. 美股四大指數昨收：

標普 500 綜合指數下跌 60.64 點 (-1.07%) 至 5614.66

那斯達克綜合指數下跌 304.55 點 (-1.71%) 至 17504.12

道瓊工業指數下跌 260.32 點 (-0.62%) 至 41581.31

費城半導體指數下跌 74.94 點 (-1.61%) 至 4589.03

二、量化交易殿堂智能美股

1. 初次連 3 日 k 值高於 80 或低於 20：

在 XQ 全球贏家有個好用功能就是視覺化，在 k 值 80 則是紅色區塊。延伸這個概念，將 k 值初次連續 3 天高於 80 或低於 20 的想法，藉由 XQ 實做出來 (上表)，排序依照 20 日漲跌 (%)。** 範例僅供程式教學示範，不作為買賣推薦。