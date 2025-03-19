美國公布甘迺迪遇刺案紀錄！川普：不會刪改塗黑文件

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-19 10:40

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美國國家檔案館周二（18 日）公布前總統甘迺迪遇刺案紀錄，表示已與聯邦政府各機構協作，依照總統根據第 14176 號行政令的指示展開解密工作。

美國國家檔案館說，自即日起民眾可上官網在線查閱相關檔案，也可前往馬里蘭州學院公園市國家檔案館查閱實體副本或模擬介質版本。

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據美國哥倫比亞廣播公司報導，美國總統川普周一宣布，將在周二公開「約 80,000 頁」與甘迺迪遇刺案有關的文件。他說，這些文件「不會被編輯」，也就是不會有刪改塗黑等情況出現。

川普表示：「人們已經為此等待了幾十年，我在（2024 年美國大選）競選期間說過會這麼做。」

當地時間 1 月 23 日，川普簽署行政命令，將解密與美國前總統約翰 · 甘迺迪、前參議員羅伯特 · 甘迺迪以及民權領袖馬丁 · 路德 · 金遇刺事件有關文件。

甘迺迪是美國第 35 任總統，1961 年就職，1963 年遇刺身亡。