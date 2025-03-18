〈貴金屬盤後〉Fed利率決議公佈前 黃金守在3000美元左右
鉅亨網編譯許家華 2025-03-18 06:12
黃金價格周一 (17 日) 上漲，但交易價落在略低於上周突破的 3000 美元關卡下方，市場關注貿易關稅和美聯準會的政策會議。
聯準會將於本周發布新的經濟預測，提供迄今最有力的證據，表明 Fed 行長如何看待川普總統的政策可能產生的影響，這些政策已給此前穩健的經濟前景蒙上陰影。
美財長貝森特 (Scott Bessent) 周日表示，美國經濟可能會有所調整，但「不能保證」美國不會陷入經濟衰退。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 預期黃金價格出現一定程度的盤整，「目前市場處於 Fed 決策前的『觀望』模式。」
市場預計聯準會將於周三維持利率不變，下一次降息將在六月。
黃金常被視為一種對沖不確定性的工具，又因為不孳息的特性，往往在低利率環境下蓬勃發展。
數據顯示，美國 2 月零售反彈幅度低於預期，顯示經濟成長仍保持溫和，儘管進口關稅和聯邦機構裁員挫傷消費者情緒。，
賀利氏金屬 (Heraeus Metals) 分析報告指出：「如果經濟數據繼續疲軟且全球關稅戰升級，黃金將繼續受益。」
同時，川普計劃周二與俄羅斯總統普丁進行會談，討論結束烏克蘭戰爭。
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