45年新低！AI影響飯碗 美程式設計師就業人數較網路榮景時期腰斬

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-18 17:30

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最新數據顯示，AI 應用正衝擊電腦程式設計師的就業，從事相關工作的人數已經下滑至 1980 年以來最低水位，更比 21 世紀初期的網路時代榮景腰斬一半以上。

根據美國勞工統計局的當前人口調查 (Current Population Survey) 數據，1980 年美國有超過 30 萬個電腦程式設計工作，這一數字在 21 世紀初網路繁榮時期達到 70 多萬，而過去 45 年美國就業人數成長近 75%。

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電腦程式設計師與軟體開發人員不同，後者的職責較前者多樣化，而前者主要是直接進行編寫程式工作。

根據美國勞工統計局數據，從 2023 年到 2033 年，軟體開發工作職缺料將成長 17%，而同一時間，程式設計的就業機會料將下降一成左右。

自 2023 年以來，電腦程式設計產業的 12 個月平均就業人數下滑 27.5%，這與 OpenAI 在 2023 年推出生成式 AI 聊天機器人 ChatGPT 的時間一致。ChatGPT 擁有編寫程式的能力。

今年 1 月，Meta 執行長祖克柏表示，AI 今年將取代中級程式設計師的工作。

電腦程式設計師工作職缺減少與 AI 工具的興起之間的相關性向一些專家發出信號，也就是該新興技術可能開始讓一些電腦程式專家失去工作。

研究科技和工作場所創新的布魯金斯學會研究員 Mark Muro 說：「程式設計行業失業率的大幅上升，至少在一定程度上看起來像是 AI 對勞動市場的早期影響。」

Klarna 在去年跟 OpenAI 合作開發一款聊天機器人後停止徵才，該公司聲稱該機器人可完成 700 名全職員工的工作。該項工作是解決客戶服務問題，而不是工程問題。該公司發言人說：「我們有幸成為一家成長型公司，因此對 Klarna 來說，AI 讓我們能更快成長，不用像以前那樣快速增加員工人數。」



然而，其他分析人士則認為，這些變化對程式設計師來說不一定是壞事。IBM 執行長 Arvind Krishna 表示，即使 AI 能自動完成程式設計任務，人類程式設計師仍是有需求的。

Krishna 預估，AI 將能夠編寫 20% 至 30% 的代碼，AI 新創公司 Anthropic 執行長 Dario Amodei 則認為高達 90%。

Krishna 認為，程式設計師將被要求執行複雜的任務，而 AI 可取代程式設計師曾經需要執行的較簡單但耗時的任務，這將提高生產力，進而提高公司績效。