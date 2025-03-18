記憶體晶片漲價潮蔓延到對岸 部分中國國產廠商漲價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-18 11:10

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記憶體晶片漲價潮蔓延到中國，一家中國存儲模組廠商負責人周一（17 日）表示，包括長江存儲在內，今年所有記憶體晶片原廠的價格都在漲。

據《科創板日報》報導，一家中國存儲模組廠商負責人說，幾家記憶體晶片原廠的報價，在同一時期內都會比較接近，差異不會很大，其中「小容量 NAND 是這一輪漲價裡最先有反應的品類，也是最早反彈的品種。」

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本輪 NAND 漲價主要以 3D NAND 產品為主，而 2D NAND 今年來價格始終平穩，未見明顯價格拐點。中國僅長江存儲具備 3D NAND 量產能力，但據稱目前其產能規模及供給有限。

有中國國產指標性記憶體晶片廠商人士表示，現在中國 2D NAND 記憶體晶片價格平穩，未出現漲價跡象。「今年漲價主要集中在 3D NAND，比如海外原廠的 MLC/TLC/QLC NAND 產品。」

消費刺激政策與存儲原廠減產，是小容量 NAND 近期行情反轉的重要原因。

群智咨詢（Sigmaintell）半導體事業部資深分析師王旭東說，近期國家補貼等消費激勵政策帶動電視、可穿戴設備等消費電子領域小容量 NAND 的需求顯著提升。同時，記憶體晶片製造商轉向大容量 NAND 生產，小容量 eMMC 等產品製造轉由模組廠商承擔，受原廠晶圓定價影響。

eMMC（嵌入式多媒體存儲器）是由 NAND 與控制器晶片共同封裝的標準晶片產品。