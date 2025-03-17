陸人形機器人研發商松延動力完成連兩輪融資 創辦人：想成為業界的小米和蘋果

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-17 17:00

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中國人形機器人研發與製造商松延動力 (Noetix Robotics) 近日完成連續兩輪破億人民幣的 A 輪及 A + 輪融資，且發佈兩款機器人 N2 和 E1，前者售價低至 3.99 萬人民幣(約 18.4 萬台幣)，引發行業關注。截至目前，松延動力已完成五輪融資，並開啟新一輪融資計畫，進一步推動技術研發和市場拓展。

《鈦媒體 AGI》報導，松延動力創始人、董事長、CTO 姜哲源上周五 (14 日) 說，目前 N2 及其升級版機器人 E1 已經全面開放預售，售價為 3.99 萬元起，功能更強大的 E1 最低價格為 3.99 萬元起，而減少關節自由度、身高更矮的 N2 預售價則達 5.99 萬元 (約 27.7 萬元) 起。

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3.99 萬人民幣比馬斯克的理想價格 3 萬美元低了七分之一左右，同時相當於不到 2 支華為三折疊手機 Mate XT 非凡大師，甚至比標配二次開發介面的宇樹人形機器人 20 多萬元售價還低五分之一左右。

27 歲的姜哲源指出，目前 N2 和 E1 機器人預售量「爆單」，達 500 台以上，並認為松延動力應該要做人形機器人領域的「小米」，未來要成為機器人領域的「蘋果」，成就一家偉大企業。

姜哲源說：「成本方面，首先機器人 3.99 萬的話，我們還是能有毛利潤的，而研發費用抵消和訂單量有關係。目前，我們確實是一個爆單狀態... 目前在手已經簽約的是 500 多台。我們希望今年下半年的產量能達到每月 150 台。」

松延動力已經擁有 3 款人形機器人主線產品，包括家用具身智慧機器人「E1」、高動態人形機器人「N2」及仿生人臉設備「Hobbs」。

姜哲源指出，目前 N2 和 E1 兩款產品都沒有用大模型，大模型更多用在其研發的仿生人臉設備 Hobbs 當中。「相對而言，具身智慧是一個純投入的事情，當前具身智慧模型沒有一個能真正落地，所以這是純投入的事情。因此，具身智能層面，我們認為現階段主要應該集中在數據採集層面，我們採集的數據不僅給自己用，同時也會進行數據的商業化銷售。實現具身智慧的研發，對我們來說不是純投資的方式。同時，松延動力還擁有自研伺服電機、運動控制演算法等，並聚焦於提升人形機器人的運動控制能力和感知計算能力，通過強化學習與模仿學習，使得人形機器人能夠像人類一樣直腿行走、擬人行走、取快遞、倒垃圾等。」

如今，與其他機器人仍停留在視頻 / Demo 演示不同，N2 已經率先將量產提上日程，起售價 3.99 萬元，機身標配二次開發介面，並集成多個外置硬體介面，方便開發者根據自身需求和應用場景來進行二次開發，內置實現模型預測控制（MPC）與強化學習（RL）的協同技術。

姜哲源坦言，相比競品，E1 和 N2 主打差異化，產品用於教育、科研、直播、安防巡檢、訓練陪跑等場景，因此，3.99 萬元並非一種「惡性競爭」，而是機器人行業發展的必然趨勢，松延動力將持續尋找自己的「生存空間」，做標準化產品、做營收，不做定製化解決方案，定位於「賣水人」。

畢業於清華大學的姜哲源說：「正如小米和蘋果的關係，其實我們和宇樹也沒有競爭。說實話，我們在用不一樣的價格，帶不一樣的人群，重合度還是比較低的，主要是和友商機器人做差異化，從價格層面拉開比較大差距。」

姜哲源預估，今年下半年，松延動力機器人產量將能達到每月 150 台以上，第四季能夠實現正向現金流，進而滿足市場預訂需求。

姜哲源還說，今年松延動力還將推出 C 端消費級機器人產品，希望價格最終能達人民幣 5000 元 (約 2.31 萬台幣) 左右，這意味著未來更多的人將能買到一台家用機器人產品。