中國消費回升 減緩川普關稅衝擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-17 10:30

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最新數據顯示，中國 1～2 月零售銷售年增 4%，減緩美國關稅給中國出口商帶來的壓力。

中國國家統計局周一（17 日）公布的數據顯示，1～2 月零售銷售年增 4%，優於經濟學家預期，也優於去年 12 月的 3.7%。

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1～2 月工業生產年增 5.9%，也優於經濟學家原估。

具體數據包括以下幾點：

中國 1～2 月工業生產年增 5.9%。

1～2 月零售銷售年增 4%。

1～2 月全國城鎮調查失業率為 5.3%，2 月為 5.4%，比 1 月上升 0.2 個百分點。

1～2 月全國房地產開發投資為人民幣 1.0720 兆元，年降 9.8%。

1～2 月城鎮固定資產投資年增 4.1%，增速比去年全年加快 0.9 個百分點。

《彭博》指出，這些數據提供了美國總統川普發動新一輪貿易戰以來中國經濟最全面的概況，中國合併了 1 月和 2 月的數據，以消除春節帶來的干擾。。

中國提高消費者支出，是對抗美國顛覆全球貿易和導致中國出口放緩的政策的關鍵，去年中國出口對經濟成長的貢獻比率接近三分之一。

據《新華社》周日（16 日）報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，部署 8 方面 30 項重點任務，包括城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動、完善支持政策。

上述方案是中國擴大內需的最新舉措。中國政府力求今年經濟增長約 5%，而擴大內需是首要經濟任務。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉周一表示，總的來看，1～2 月經濟運行總體平穩，主要指標增速穩中有升，新動能培育壯大，發展品質穩步提高。這是在外部不利影響加深、上年同期基數較高的條件下實現，非常不容易。