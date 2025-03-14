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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.37元上修至-0.36元，其中最高估值0.35元，最低估值-0.85元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.35(0.35)1.663.144.18
最低值-0.85(-0.85)-0.020.380.64
平均值-0.36(-0.36)0.511.222.01
中位數-0.36(-0.37)0.41.021.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.61億18.80億25.45億33.32億
最低值9.20億12.23億16.44億21.18億
平均值10.26億15.40億20.20億26.01億
中位數10.24億15.55億19.73億25.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.56-2.86-2.80-2.94-0.96
營業收入7,568萬6,883萬1.17億2.85億6.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEGN

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