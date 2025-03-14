鉅亨速報 - Factset 最新調查：Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)EPS預估上修至-0.36元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.37元上修至-0.36元，其中最高估值0.35元，最低估值-0.85元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.35)
|1.66
|3.14
|4.18
|最低值
|-0.85(-0.85)
|-0.02
|0.38
|0.64
|平均值
|-0.36(-0.36)
|0.51
|1.22
|2.01
|中位數
|-0.36(-0.37)
|0.4
|1.02
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.61億
|18.80億
|25.45億
|33.32億
|最低值
|9.20億
|12.23億
|16.44億
|21.18億
|平均值
|10.26億
|15.40億
|20.20億
|26.01億
|中位數
|10.24億
|15.55億
|19.73億
|25.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.56
|-2.86
|-2.80
|-2.94
|-0.96
|營業收入
|7,568萬
|6,883萬
|1.17億
|2.85億
|6.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Legend Biotech Corp - ADR(LEGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至3.6元，預估目標價為27.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估下修至25.5元，預估目標價為266.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至2.65元，預估目標價為103.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為133.66元
上一篇
下一篇