準備造超跑了？法拉利F1車隊空氣動力學家加盟小米 連核心團隊也來了... 

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-14 17:00

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近日，原法拉利 F1 車隊空氣動力學家 Ricard Aiguabella Macau 正式出任小米 (01810-HK) 汽車首席空氣動力學工程師的消息引發關注。據 F1 圍場內部人士透露，這位西班牙籍天才工程師的轉會費 800 萬歐元 (約 2.9 億台幣)，創汽車業技術人才轉會紀錄。

至於為何選擇小米汽車，Ricard 在離職郵件中寫道：「在電動車時代重現 F1 的極致效率，這是工程師的終極浪漫。」

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此外，更讓業界震驚的是，與他同期加盟小米的還有 3 名法拉利 F1 空力團隊核心成員，這支「米蘭特攻隊」將直接主導小米下一代車型的空氣動力學革命。

Ricard Aiguabella Macau 擁有西班牙巴塞羅那 UPC 大學機械工程學士學位，並在 Epsilon Euskadi/Mondragon 大學及牛津布魯克斯大學獲得汽車運動碩士學位，職業生涯橫跨賽車與量產車兩大領域。

自 2007 年起，Ricard 先後效力於 F1 世爵車隊、HRT 車隊、印度力量車隊 (現 Racing Point)，2017 年加入特斯拉負責空氣動力學研發，2020 年轉投法拉利 F1 車隊擔任高級空氣動力學家。

在法拉利期間，Ricard 參與多項關鍵空氣動力學專案，助力車隊在高速賽道優化性能，並贏得多個分站賽。

對於 Ricard Aiguabella Macau 加盟小米，中國網友們充滿了期待，甚至有人猜測小米是不是要造超跑，但目前小米沒有做出公開回應。不過對小米來說，吸納 Ricard Aiguabella Macau 將有助於自己開發高端車型。