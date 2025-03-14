阿里RISC-V處理器C930本月供貨！陸官媒：以開源精神推動晶片產業變革

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-14 14:30

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中國網信辦、工信部、科技部和國家知識產權局在內的八部門近日傳出正聯合起草一項重磅級政策，鼓勵在全國範圍內使用開源 RISC-V 晶片。

有別於傳統的指令集，RISC-V「生而開源」，開發者可根據需要自由組合，搭建出不同的晶片。

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2010 年，美國柏克萊加州大學一個團隊領導研發第五代精簡指令集架構 RISC-V，並宣佈對外開源。對晶片設計廠商而言，這種全新模式大幅降低晶片設計的週期、成本，在全球晶片產業鏈中的地位正在不斷提升。

如今，有數百家中國企業在關注或以 RISC-V 指令集開發晶片。在 RISC-V 國際基金會的 24 個高級會員中，就有阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 、華為、騰訊等 11 家中國企業或機構。

中國《觀察網》報導，在 DeepSeek 等大模型推動 AI 向端側滲透的浪潮下，邊緣算力需求激增，AI 晶片行業正經歷從「雲優先」到「雲邊協同」的典範轉移。

根據 RISC-V 國際基金會數據，去年全球 RISC-V 晶片出貨量已超過 100 億顆，其中 30% 應用於 AI 加速場景。

伴隨 RISC-V 發展走向新高度，達摩院玄鐵加快佈局「高性能 + AI」RISC-V 全鏈路，首款伺服器級 CPU C930 在本月開啟交付。

目前公開的 benchmark 參數顯示，新發佈的 C930 在 SPECint2006 基準測試中達到 15 分 / GHz，首次跨過伺服器級 CPU 的性能分水嶺，性能接近安謀 Cortex-A 系列水準，為 RISC-V 進入高性能計算領域奠定基礎。

RISC-V 國際基金會董事會主席戴路表示，開源標準是 RISC-V 的核心哲學，「正是開源精神，讓我們的生態蓬勃發展並驅動深刻變革」。

在 RISC-V 開發中，開源技術的具體實踐越來越多。去年在玄鐵 RISC-V 生態大會上，RISC-V 開源筆記型電腦「如意 BOOK 甲辰版」驚喜亮相，實現大型商用軟體的穩定、流暢運行。

今年玄鐵 RISC-V 生態大會上，中科院軟體研究所進一步介紹「如意 BOOK 乙巳版」、智慧機器人、AI PC 等 RISC-V 高性能應用，其中基於玄鐵 C920 處理器的 AI PC 概念機已經跑通 DeepSeek 等開源模型，打通從開源硬體架構到開源操作系統、再到開源 AI 模型的「開源 AI 全鏈路」，單位計算能耗降低 30%。

對於開源技術未來有何發展機遇，中科院軟體研究所 RISC-V 行業生態負責人郭松柳說：「我覺得機遇是非常明顯的，去年我們就開始做開源筆記型電腦，想打造一個全棧、開源、開放的系統，未來會把它全部開源出來。」

他並指出，開源之後，生態中所有的業界同仁都能以此為參考來設計產品，大大降低生態下游企業的時間成本。