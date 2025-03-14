全球科研強國大評比！陸大學高品質論文數量遙遙領先 中國科大浙大北大尤其亮眼

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-14 13:20

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最新數據顯示，在全球前十大學術機構中，中國佔到九席，美國哈佛大學位列榜首，而按學科排名，中國學術機構在化學、物理科學、地球與環境科學大類中表現突出。

根據國際知名學術出版機構《自然》網站日前公布的 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日的自然指數 (NI) 排名， 中國科學技術大學、浙江大學、北京大學等中國主要學府表現尤為突出，其中中國科學技術大學以論文總量 2585、貢獻份額 835.02 的成績位列全球第二，僅次於哈佛大學。

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全球前二十院校中，中國院校排名依次為，中國科學技術大學（第二）、浙江大學（第三）、北京大學（第四）、中國科學院大學（第五）、清華大學（第六）、南京大學（第七）、上海交通大學（第八）、復旦大學（第九）、中山大學（第十）、四川大學（第十一）、華中科技大學（第十五）、南開大學（第十七）、吉林大學（第十八）、山東大學（第二十）。

全球範圍內，NI 指數榜上有名的 5173 所學術機構中，中國、美國、印度、日本、巴西分別以 17.2%、16.1%、7.0%、5.9%、2.7% 的份額位列前五。

公開資料顯示，自然指數於 2014 年 11 月首次發布，透過統計全球多種頂尖期刊的論文數據，評估各主體科研實力及跨國合作程度。除上述學術機構排名外，NI 還設有其他領域的排名。NI 總體按照機構、學科、地區等分類統計，機構大類下設學術機構、政府研究機構、企業、醫療機構、非營利性實體五個細項排名。值得一提的是，若按機構大類排名，中國科學院連續多年蟬聯第一，超過哈佛大學。

若按學科來看，該類別下設生物科學、化學、地球與環境科學、健康科學、物理科學五類排名。中國在基礎科學領域呈現顯著優勢，其中化學類排名前十中，中國機構包攬全部 10 席，依序為中國科學院、中國科學技術大學、中國科學院大學、浙江大學、南京大學、清華大學、上海交通大學、北京大學、四川大學、復旦大學。

在物理科學、地球與環境科學類的十強中，中國均佔 8 席。物理科學榜單前十依次為中國科學院、中國科學技術大學、清華大學、德國馬克斯 · 普朗克科學促進協會、中國科學院大學、浙江大學、北京大學、南京大學、上海交通大學、法國國家科學研究中心。

地球與環境科學榜單前十依序為中國科學院、南京大學、德國亥姆霍茲聯合會、北京大學、中國科學院大學、同濟大學、浙江大學、中山大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、清華大學。

美國學術機構則在健康科學與生物科學領域仍保持強勢地位，分別佔據此二類榜單前十的 8 席和 7 席，其中哈佛大學在這兩個領域多年均排行第一。