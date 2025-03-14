〈貴金屬盤後〉黃金今年第12度創歷史新高 衝刺3000美元大關
鉅亨網編譯許家華 2025-03-14 06:00
受關稅不確定性加劇和對美聯準會降息的押注推動，黃金價格周四 (13 日) 飆升至歷史新高，距離每盎司 3,000 美元的關鍵里程碑僅一步之遙。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「黃金正處於長期牛市。我們預測今年金價將在 3,000 至 3,200 美元之間。」
美國商務部長 Howard Lutnick 表示，為了實施川普的經濟政策，經濟衰退是「值得的」。
接下來值得關注的是，聯準會下周三舉行的貨幣政策會議。市場預計央行將維持基準隔夜利率在 4.25%-4.50% 區間。
Sprott 資產管理公司執行長 John Ciampaglia 表示：「關稅和貿易威脅的潛在影響無法建模，迫使聯準會評估經濟數據來幫助其確定下一步行動。我們認為聯準會目前處於觀望狀態。」
聯準會自去年 9 月以來已降息 100 個基點，但在 1 月暫停降息。交易員預計聯準會 6 月將恢復降息。
美國勞工部公佈的數據顯示，2 月份生產者物價指數 (PPI) 意外持平，而消費者物價指數 (CPI) 繼 1 月上漲 0.5% 之後，上個月又上漲了 0.2%。
渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示：「在地緣政治和關稅變化造成的持續不確定性背景下，ETF 的強勁需求和央行的持續購買，確實持續激發投資人對黃金的興趣。」
全球最大的黃金 ETF—SPDR Gold Trust 表示，其黃金持有量在 2 月 25 日增加到 907.82 公噸，為 2023 年 8 月以來的最高水準。
同時，中國人行數據顯示，中國 2 月連續第四個月購買黃金。
其他貴金屬交易
FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，白銀在強勢突破 33.30 美元後，可能打開邁向 34 美元的大門。
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