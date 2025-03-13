〈貴金屬盤後〉關稅不確定性 美通膨降溫 推動黃金上漲
鉅亨網編譯許家華 2025-03-13 06:26
黃金價格周三 (12 日) 上漲，係因關稅不確定性推動資金流向避險，以及通膨降溫，令市場對美國降息的預期保持不變。
道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，市場仍擔心美國徵收關稅，「這最終恐導致一定程度的通膨。」
數據顯示，美國消費者物價指數 (CPI)2 月上漲 0.2%，1 月上漲 0.5%。然而，在進口關稅大幅提高的背景下，這種改善可能只是暫時的，預計未來幾個月大多數商品的成本將會上升。
Melek 補充道，美國通膨率下降，可望為聯準會提供更多降息空間。
去年，聯準會降息 100 個基點。由於經濟前景惡化，金融市場預計聯準會在一月暫停降息後，六月才恢復降息。
黃金被視為一種對沖不確定性的工具，但因其不孳息的特質，往往在低利率環境下更蓬勃發展。
美國生產者物價指數 (PPI) 預計周四公布，接著上周失業救濟請領人數則是投資者關注的下一組數據。
貿易政策方面，川普總統對所有美國鋼鐵和鋁進口產品提高關稅，周三生效，此舉加大美國調整全球貿易秩序的力道，並迅速引起歐洲的反擊。
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