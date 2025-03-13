〈台幣〉股匯連3日不同調 驚險翻升收32.961元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-13 19:44

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台北股匯已經連續 3 個交易日表現脫鉤，加權指數今 (13) 日豬羊變色、由紅翻黑，終場大跌 316 點，失守 22000 點，外資賣超台股 236 億元，不過，外資並不急著匯出，新台幣兌美元貶值力道有限，最終在出口商拋匯及央行調節下，由貶轉升收在 32.961 元，小升 0.1 分，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 15.54 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.92 元，盤中一度升抵 32.905 元，不過，台股賣壓出籠，外資也有一波美元買盤，將匯價最低打到 32.987 元，但隨著出口商拋匯提供支撐，新台幣貶勢出現收斂，終場近乎平盤 32.961 元作收。

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主要亞幣今天對美元走勢不同調，根據央行統計，日元強彈 0.54%，人民幣也小升 0.03%，而韓元貶值 0.18%，新台幣與新加坡幣均微幅走貶。