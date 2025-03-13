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〈台幣〉股匯連3日不同調 驚險翻升收32.961元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-13 19:44

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〈台幣〉股匯連3日不同調 驚險翻升收32.961元。(圖：shutterstock)

台北股匯已經連續 3 個交易日表現脫鉤，加權指數今 (13) 日豬羊變色、由紅翻黑，終場大跌 316 點，失守 22000 點，外資賣超台股 236 億元，不過，外資並不急著匯出，新台幣兌美元貶值力道有限，最終在出口商拋匯及央行調節下，由貶轉升收在 32.961 元，小升 0.1 分，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 15.54 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.92 元，盤中一度升抵 32.905 元，不過，台股賣壓出籠，外資也有一波美元買盤，將匯價最低打到 32.987 元，但隨著出口商拋匯提供支撐，新台幣貶勢出現收斂，終場近乎平盤  32.961 元作收。


主要亞幣今天對美元走勢不同調，根據央行統計，日元強彈 0.54%，人民幣也小升 0.03%，而韓元貶值 0.18%，新台幣與新加坡幣均微幅走貶。

美國總統川普對關稅問題的不可預測性，使美國與貿易夥伴之間的談判陷入僵局，進一步加深投資人不確定性。此外，市場也在關注通膨數據，最新數據顯示通膨依然頑固，但略低於預期，帶來些許喘息機會，稍微提振了市場情緒，美元指數小幅上漲。

全球下周進入超級央行周，美國聯準會將於 3/20 公布最新利率決策，市場普遍預期基準利率將按兵不動。中央銀行也將於下周四召開 2025 年首季理監事會議，專家認為，台灣沒有降息空間，4 月又將面臨電價調漲，預估貼放利率維持不變機率高。

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新台幣匯率貶值

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集中市場加權指數21961.68-1.42%
美元指數103.7470.13%
美元/台幣32.961-0.00%
日元/美元0.0067570.00%
人民幣/美元0.137975-0.14%
韓元/美元0.00068688000000000010.00%

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