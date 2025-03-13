AI開源風吹向數位人領域 HeyGem.ai零訓練、秒級量產

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-13 16:30

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硅基智能旗下數位人模型 HeyGem.ai 在 GitHub 開源僅 3 天即突破 1,300 顆 Star，不只凸顯 Heygem.ai 的技術領先性，更顯示全球開發者對開源生態的高度認可與對數位人類技術普及化的深切期待。

在 Heygem.ai 開源專案的 GitHub Issues 中，68% 的開發者表示，「超快速克隆、100% 口型精準匹配」是他們首選 Heygem.ai 的核心原因，超過 30% 的開發者集中討論 Heygem.ai 與其他人工智慧模型融合，實現「文字 - 數位視訊場景 - 生產」全路人視訊場景 - 生產。

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Heygem.ai 以「零訓練、秒級量產」突破產業桎梏，僅需 1 秒影片或 1 張照片，即可精準複製數位人形象與聲音，並在 60 秒內合成 4K 超高清影片。這項顛覆性技術，使得過去動輒數小時乃至數天的數位人製作流程驟然壓縮至秒級，以遠超行業標準的效率、精度與視覺表現，重新定義了數位人生產力的邊界。

Heygem.ai 核心亮點：

即刻生成，無需訓練： 無需數字人訓練，30 秒內克隆形象聲音，60 秒內合成視頻，最快推理速度達 1:0.5，視頻渲染合成速度達 1:2。 1 秒視頻，極速克隆： 1 秒視頻或 1 張照片，即刻生成數位人 4K 電影級畫質： 4K 超高清、32 幀 / 秒，超越好萊塢電影 24 幀標準。 無限級克隆：無限量複製數位人形象、聲音，無限量合成影片。 100% 口型匹配： 即使側臉、遮擋或複雜光影環境下，仍可 100% 精確匹配發聲口型。 多表情多動作：支持數字人呈現自然豐富的臉部情緒及肢體動作 開箱即用，低配可跑： 支援 Docker 一鍵部署，最低 NVIDIA 1080Ti 顯示卡即可運作。 多國語言輸出： 複製音色後支援 8 國語言輸出，滿足全球市場需求。

從個人 IP 打造到品牌行銷，從醫療服務到教育創新，Heygem.ai 的開源讓企業和個人都能低成本、高效率地創造屬於自己的 AI 分身，重塑人與資訊的互動方式。

與此同時，Heygem.ai 免費、無限量、全離線運作的模式，徹底打破傳統閉源廠家對數位人技術的壟斷，使 AI 分身從專屬於少數人的高階產品，變為人人皆可擁有、隨時可用的智慧工具。