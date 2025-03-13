美國持續調高關稅 中企搬去東南亞 對美出貨量驟降

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-13 10:10

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今年 3 月剛剛從海外拜訪完客戶，中國外貿人丁言東感受到了一絲寒意。雖然去的是新興市場，但地緣政治衝突和全球經濟不確定性的壓力下，整個全球市場都越發捲了。

「一個挺大的訂單被中東的供應商搶走了。」丁言東說，今年在海外看到了更多同行走出去搶訂單，這些同行不只來自中國，還有新興市場的製造商。

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3 月 4 日，美國對中國商品新一輪的關稅加徵正式生效，在今年 2 月加徵 10% 的基礎上再加 10%。疊加此前美方「301 調查」實施的 25% 關稅，中國部分商品對美最高綜合稅率高達 45%。

據《第一財經》周三（12 日）報導，浙江一家製造外貿企業面對的就是加徵近 45% 的高關稅，「我們受不了，客戶也受不了」。為此公司主要團隊近期已把辦公地點搬到東南亞，以加快籌備海外建廠事宜或尋找其他對策。

由於較大比例使用了鋁合金製品，如果丁言東的產品出口到美國，也會面臨高於 20% 的關稅上調。按當前情況，近年來他們剛剛打開的美國市場，基本上不得不放棄了。

和中東、東歐等地供應商相比，對美出口高關稅嚴重削弱他們的成本競爭力。原定於今年年底去美國參加展會，他也開始重新評估是否還有繼續推進的必要。

上海佳靜環保科技公司負責人劉友玲表示，公司在 2024 年出口業績翻倍上漲，但今年目前掉了 30%～40%。這樣的波動與基數有關，但從去年第四季開始，收縮趨勢越來越明顯。他們的主要市場並非美國——全球美國以外的其他市場，同樣不乏挑戰。

「美國航線的出貨量最近下降得很明顯。」深圳堡森三通物流公司市場部總監王志從說，過去一周，除了美線貨物明顯下降，歐洲貨量也沒有如往年增長。

王志從感嘆，大環境整體低迷，美國市場受阻也導致更多中國外貿人轉向歐洲市場。「歐洲市場本來就不那麼大，如果外貿人一窩蜂都來做的話，結果可想而知。」