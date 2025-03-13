沃爾瑪要求供應商降價 遭中方約談 外媒關注
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-13 08:10
據新加坡《聯合早報》周三（12 日）報導，中國商務部等部門據報約談美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) ，指沃爾瑪要求部分中國供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國的供應商和消費者。
中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周三指出，這次約談有以下幾個值得關注：
1. 沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益。
2. 沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，可能違反商業合約，擾亂正常市場交易秩序。
3. 美國單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手共同面對。
4. 如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了。
《彭博》曾披露，知情人士透露，沃爾瑪已要求一些中國供應商大幅降價，試圖將美國總統川普的關稅負擔轉移給中國企業，但遭強烈抵制。
川普早前宣布，從 3 月 4 日起對中國輸美產品徵收額外 10% 關稅，加徵稅率累計達到 20%。中國也採取反制措施，對美國雞肉、小麥、玉米和棉花加徵 15% 關稅；對高粱、黃豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜和乳製品加徵 10% 關稅，3 月 10 日生效。
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