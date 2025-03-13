沃爾瑪要求供應商降價 遭中方約談 外媒關注

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-13 08:10

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中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周三指出，這次約談有以下幾個值得關注：

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1. 沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益。

2. 沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，可能違反商業合約，擾亂正常市場交易秩序。

3. 美國單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手共同面對。

4. 如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了。

《彭博》曾披露，知情人士透露，沃爾瑪已要求一些中國供應商大幅降價，試圖將美國總統川普的關稅負擔轉移給中國企業，但遭強烈抵制。