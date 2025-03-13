俄羅斯稱已奪回86%庫斯克被佔領土 普丁下令：全面收復！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-13 09:40

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俄羅斯總統普丁周三（12 日）在俄軍「庫爾斯克集群」指揮部會議上表示，要全面收復邊境州庫斯克被烏軍佔據的領土。

普丁表示，部隊集群的任務，是在近期、在最短時間內徹底擊敗庫斯克州的烏軍部隊，全面收復庫斯克州，恢復邊界，同時需要考慮在未來沿俄烏國境線一帶建立「安全區」。

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普丁表示，根據俄羅斯法律，在庫斯克州對平民犯下罪行、抵抗俄羅斯武裝部隊、執法機構和特種部隊的人，會被視為「恐怖分子」。

他表示，將以人道方式對待所有俘虜，但外國僱傭兵不屬於 1949 年《關於戰俘待遇的日內瓦公約》的保護範圍。

俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長、國防部第一副部長格拉西莫夫說，繼續在庫斯克州執行殲滅敵人的行動。在進攻行動中，共收復 1,100 多平方公里的土地，奪回 86% 被烏方控制的庫斯克州領土。

格拉西莫夫稱，在庫斯克的軍事行動中，烏軍損失超過 6.7 萬人，包括精銳部隊和外國僱傭兵，俄軍摧毀烏軍約 7,000 件各類軍事裝備。

格拉西莫夫表示，烏軍希望在庫斯克州建立戰略橋頭堡，以便日後將其作為與俄羅斯談判的籌碼。此外，烏克蘭高層試圖利用對庫斯克州的突襲阻止俄軍集群推進，並迫使俄軍撤出頓巴斯地區。「敵人的計畫徹底失敗了。」