〈能源盤後〉汽油需求上升 緩解經濟成長擔憂 原油收高

鉅亨網編譯許家華 2025-03-13 05:59

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原油期貨價格周三 (12 日) 收高，係因美元整體疲軟，以及美國能源資訊署 (EIA) 的數據顯示上周汽油需求大增與汽車燃料供應量減少近 600 萬桶。

在投資者應對日益加劇的貿易緊張局勢之際，汽油需求成長有助於抵消市場對全球經濟成長的擔憂。

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能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.39 美元，或 2%，收在每桶 70.95 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.43 美元或 2.2%，收每桶 67.68 美元。

4 月交割汽油期貨價格上漲 2.1%，至每加侖 2.15 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.4% 至每加侖 2.21 美元。

4 月交割天然氣價格下跌 8.3%，收每百萬 Btu 4.08 美元。

市場驅動力

Tyche Capital Advisors 管理合夥人 Tariq Zahir 表示，美元疲軟為油價提供了支撐，因為在最新的通膨數據公佈後，金融市場的「避險情緒」消退。

上個月消費者物價指數 (CPI) 增速放緩，打破了自 11 月以來通膨指數連續上升的走勢。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (12 日) 公布最新數據顯示，2 月 CPI 年增 2.8%，創去年 11 月以來新低，略低市場預期的 2.9% 也低於 1 月前值 3.0% ；按月來看成長 0.2%，為去年 10 月以來新低，低於市場預期 0.3%，也低於 1 月前值 0.5%。

EIA 數據顯示，美國汽油需求強勁導致汽油供應下降，進一步提振了油價。

EIA 報告稱，上周 (3/7 止) 汽油庫存減少 570 萬桶、餾分油 (含取暖油) 供應量減少 160 萬桶。

根據標普全球商品洞察部門普氏能源資訊調查，分析師預測汽油供應量減少 160 萬桶，餾分油供應量增加 18 萬桶。

同時，汽油需求量上升，最新一周，成品汽油總供應量（反映需求量）為每天 918.2 萬桶，而前一周為每天 887.7 萬桶。

XS 市場分析師 Antonio Di Giacomo 表示，汽油和餾分油儲量下降反映了「運輸和工業等關鍵行業的活動增加」，表明能源消費仍然強勁，可望支撐短期價格。

同時，EIA 數據顯示，上周商業原油庫存增加 140 萬桶。根據普氏能源資訊的調查，分析師平均預期上周增加 200 萬桶。美國石油協會周二晚間則報告，上周原油庫存增加 425 萬桶。

Zahir 表示，未來油價走勢可能會受到關稅緊張局勢的推動，再加上市場對通膨、經濟放緩和就業市場可能疲軟的擔憂，能源市場需求可能疲軟，未來幾天和幾周的能源價格將會走疲。

在此背景下，ICE 美元指數周三上升 0.2%，但本月迄今已下跌 3.7%。

美元走弱使得以美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家來說更便宜。

由於川普激進的關稅政策令人擔憂，恐導致美國和全球經濟放緩，從而削弱原油需求，引發市場拋售，但美元走軟有助於緩解拋售力道。

歐盟周三宣布對美國工業和農產品徵收報復性關稅，該措施將於 4 月 1 日生效，以回應川普政府將所有鋼鐵和鋁進口關稅提高至 25% 的措施。

OPEC(石油輸出國組織) 周三公布月報指出：「投資者對這些貿易政策和報復措施的後果仍持謹慎態度，因為這些措施可能會減緩全球經濟增長，並最終削弱能源需求。」