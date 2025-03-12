中國2025年財政赤字率增至4%歷史新高，中美貿易戰爆發下，兩會有什麼亮點?陸股後市看法如何?

鉅亨研報 2025-03-12 14:19

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一、上週盤勢與本週大事

川普關稅政策搖擺讓市場無所適從，零售巨頭紛紛調降財測前景，市場情緒難以好轉，美股持續下探

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本週關注美國 2 月通膨數據，牽引市場對 Fed 利率前景看法，並留意加拿大央行應對貿易不確定性說詞

上週加、墨關稅和中國加徵關稅確定上調，令市場恐慌情緒再度升溫，關稅政策搖擺導致企業和消費者不確定性增加，Walmart、Target 紛紛調降財測前景，此外科技類股因 Marvell 財測不如預期拖累，美國經濟面臨多重挑戰，市場情緒難以好轉，美股持續下探。雖川普於上週四宣布緩徵美墨加協定 (USMCA) 覆蓋的商品和服務貿易關稅，然貿易不確定性仍大和經濟放緩擔憂，市場仍審慎看待 4 月 2 日後對等關稅的推出，Fedwatch 顯示市場定價 Fed 今年降息三次預期。

上週五美國 2 月 NFP 報告顯示就業市場正有序降溫，且市場鴿派解讀 Fed 主席 Powell 演說成為翻轉美股走勢的關鍵因素，由於博通優異的財報讓半導體族群表現最為突出，帶動費半單日反彈 3.16%，美股四大指數止穩收斂部分跌幅，然川普關稅政策搖擺仍讓市場無所適從，上週美股四大指數週線均收黑。

歐洲方面，受惠於 ECB 如預期降息 1 碼、川普暫緩加墨汽車關稅，以及基建和國防支出大幅增加的預期，政策紅利推動德國 DAX 指數週四創收盤新高 23,419.48 點，惟泛歐 600 指數週線震盪收跌 0.69%。

亞洲方面，DeepSeek 所帶動 AI 題材依然是盤面焦點，推動港股週漲幅 5.62%；由於上週美國總統川普對《日美安全保障條約》表達不滿，認為美國必須防衛日本，而日本卻沒有義務保護美國，未來可能以此要求日本增加防衛費，令日經 225 指數跌破 37,000 點大關，週跌幅 0.72%；臺股則持續受費半拖累影響，加以半導體關稅疑慮猶存…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、2025 財政赤字率增至 4% 歷史新高，中美貿易戰爆發下，兩會有什麼亮點? 陸股後市看法如何?

三、投資決策：美國例外論失寵，資金重配非美股市

四、各市場板塊與商品彙整