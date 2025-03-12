川普關稅政策反覆！美財經名嘴Cramer：股市走勢顯示白宮應該改變關稅政策

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 08:40

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美股周二 (11 日) 持續承壓走跌，關稅政策不確定性與經濟成長放緩預期，引發投資人避險情緒，專家最新表示，關稅決定了近期的市場走勢，並稱白宮應採取不同的方式來處理這個問題。

美國知名股市名嘴克雷默 (Jim Cramer) 周二說：「現在，股市在說，川普總統需要改變他如何實施關稅的方向。市場在尖叫稱我們的做法是錯的，總統不應忽視這種尖叫，因為這就是最終陷入衰退的原因。」

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美國總統川普最先表示，將在周三 (12 日) 對加拿大進口鋼鋁關稅提高至 50%，但白宮在數小時後改變了這一說法，導致當日美股交易劇烈波動，標普 500 一度瀕臨回檔邊緣，也就是從近期高點下跌 10%。

美國白宮貿易顧問納瓦羅周二表示，不會在周三對加拿大鋼鋁產品徵收 50% 的關稅。

周二稍早，加拿大安大略省省長 Doug Ford 表示，將對輸美電力徵收附加費。隨後，美國總統川普下令指示商務部長對加拿大出口至美國的所有鋼鐵和鋁產品徵收額外的 25% 關稅，總稅率提升至 50%，並將於周三生效。Ford 後來表示，在與美國商務部長 Howard Lutnick 交談後，將暫停徵收輸美電力附加費。

克雷默表示，對川普關稅政策中鎖定的更廣泛貿易目標，他不一定反對，但這些政策存在問題。目前美國沒有其他較便宜的進口鋁來源，鋁價大漲恐導致汽車和卡車價格大漲，並為汽車產業帶來問題。

克雷默也指出，川普關稅政策已經開始嚇到消費者，白宮並未明確說明關稅會對他們什麼好處，小企業的樂觀情緒似乎明顯下降。