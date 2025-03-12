俄軍在庫斯克取得重大進展 烏克蘭向莫斯科發起最大規模無人機襲擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 08:30

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俄羅斯國防部周二（11 日）表示，在邊境州庫斯克取得重大進展，加快了驅逐烏軍的步伐。烏克蘭官員此前一直希望在和平談判中把這片俄羅斯領土當作籌碼。

俄國國防部稱，在最近攻勢中，已奪回庫斯克 12 個定居點和超過 100 平方公里的領土，烏軍一天之內在庫斯克損失 270 名軍人、2 輛坦克、11 個無人機控制站，12 名烏方士兵投降。

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俄軍已經控制靠近烏克蘭邊境的蘇賈市部分地區，烏軍在庫斯克的部隊補給困難，不得不撤回自己的領土。

此前多家西方媒體報導，烏軍在庫斯克州失敗，駐扎在那裡的 1 萬名士兵面臨被包圍的危險，烏軍可能在兩周內撤出。

與此同時，據《CNBC》報導，美國政府官員周二表示，烏克蘭已同意在俄羅斯接受的前提下，立即實行 30 天停火計畫，美方也宣布，將解除共享情報禁令，並恢復對烏克蘭的安全援助。

值得注意的是，在美烏會談召開前，烏軍向俄羅斯莫斯科市發起最大規模無人機襲擊。

俄國國防部通報稱，在美烏沙國會談前夕，烏克蘭為顯示繼續敵對行動的能力，在當天凌晨出動無人機，對俄羅斯民用基礎設施發動大規模打擊。

俄軍防空部隊共擊落 343 架烏克蘭無人機，包括在庫斯克核電站附近攔截 6 架烏克蘭攻擊型無人機。彈片和被擊落的無人機碎片散落在居民區和經濟基礎設施上，造成平民傷亡。

烏克蘭無人機還襲擊了「友誼」輸油管道的一個計量站，導致從俄羅斯到匈牙利的輸油暫時中止。