小心詐騙！王品集團遭冒名 小小廚師體驗是假的

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-11 21:41

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王品指出，詐騙集團利用民眾對王品集團的信任，宣稱租借品牌場地舉辦「小小廚師」活動，在 Facebook、Instagram 等社群投放廣告，誤導民眾點擊連結、加入 Line 群組，以報名活動話術誘導民眾，騙取的個資恐遭不肖人士用來詐騙或其他犯罪活動。

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王品集團提醒，旗下各品牌皆無舉辦「小小廚師」活動，也無租借場地給任何單位，請民眾小心提防各種詐騙手法，保護個資，遠離不明 LINE 群組邀約；如有相關疑問，請撥打 165 反詐騙專線，杜絕不法詐騙。

對於層出不窮的詐騙案件，王品集團針對詐騙廣告展開蒐證、檢舉，向警方報案，並將追究相關民刑事責任，絕不寬貸。