小心詐騙！王品集團遭冒名 小小廚師體驗是假的
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-11 21:41
近年詐騙案件層出不窮，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 旗下西堤、陶板屋、夏慕尼、原燒、和牛涮等各品牌，遭不肖人士宣稱租借場地舉辦「小小廚師」體驗活動，並製作廣告圖文於 Facebook、Instagram 等社群渠道投放廣告，意圖誤導民眾點擊連結、加入 Line 群組進而騙取個資，王品呼籲民眾多加留意，請勿加入任何不明群組，並提供任何重要個資，以免遭不肖人士利用。
王品指出，詐騙集團利用民眾對王品集團的信任，宣稱租借品牌場地舉辦「小小廚師」活動，在 Facebook、Instagram 等社群投放廣告，誤導民眾點擊連結、加入 Line 群組，以報名活動話術誘導民眾，騙取的個資恐遭不肖人士用來詐騙或其他犯罪活動。
王品集團提醒，旗下各品牌皆無舉辦「小小廚師」活動，也無租借場地給任何單位，請民眾小心提防各種詐騙手法，保護個資，遠離不明 LINE 群組邀約；如有相關疑問，請撥打 165 反詐騙專線，杜絕不法詐騙。
對於層出不窮的詐騙案件，王品集團針對詐騙廣告展開蒐證、檢舉，向警方報案，並將追究相關民刑事責任，絕不寬貸。
同時，王品集團官網、王品瘋美食 App、各品牌官方社群平台發布防詐騙公告，提醒民眾提高警覺，切勿相信詐騙廣告，點擊任何蒐集個資的連結、加入來路不明的 Line 聊天群組，避免上當受害。
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