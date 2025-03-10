王品前2月營收突破40億元 創同期高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-10 17:01

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連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收達 18.87 億元，月減 14.73%，年減 6.91%，反映去年同期逢春節期間，墊高比較基期，前 2 月合併營收 41.01 億元，仍年增 6.26%，創同期新高。

王品 2 月台灣事業群營收 15.6 億元，年減 7.37%，仍創同期次高佳績，前 2 月合併營收 34.3 億元，年增 8.38%；而中國事業群營收 3.3 億元，年減 4.86%。

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王品說明，2 月情人節約會檔期來客踴躍，夏慕尼、青花驕、肉次方和和牛涮 4 大品牌共誕生 7 家千萬大店。

同時，零售事業王品嚴選的冷凍、常溫鍋物也受惠天冷吃鍋商機，業績較去年同期躍升。

展望後市，王品指出，3 月是餐飲傳統淡季，集團旗下品牌推出多樣消費者活動，期能帶動淡季不淡，其中， 三大台味品牌丰禾、就饗和尬鍋聯名大甲媽祖遶境活動，推出聯名餐點。