鉅亨速報 - Factset 最新調查：公共存儲(PSA-US)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為331.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對公共存儲(PSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元下修至10.14元，其中最高估值10.52元，最低估值10.03元，預估目標價為331.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.52(10.52)
|11.24
|12.12
|12.85
|最低值
|10.03(10.03)
|10.29
|11.36
|12.85
|平均值
|10.24(10.28)
|10.79
|11.71
|12.85
|中位數
|10.14(10.3)
|10.65
|11.67
|12.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.30億
|52.66億
|56.01億
|59.24億
|最低值
|47.34億
|48.82億
|39.21億
|59.24億
|平均值
|48.31億
|50.74億
|51.42億
|59.24億
|中位數
|48.30億
|50.78億
|54.12億
|59.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.29
|9.87
|23.50
|11.06
|10.64
|營業收入
|29.15億
|34.16億
|41.82億
|45.18億
|46.96億
詳細資訊請看美股內頁：
公共存儲(PSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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