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鉅亨速報 - Factset 最新調查：公共存儲(PSA-US)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為331.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對公共存儲(PSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元下修至10.14元，其中最高估值10.52元，最低估值10.03元，預估目標價為331.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.52(10.52)11.2412.1212.85
最低值10.03(10.03)10.2911.3612.85
平均值10.24(10.28)10.7911.7112.85
中位數10.14(10.3)10.6511.6712.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.30億52.66億56.01億59.24億
最低值47.34億48.82億39.21億59.24億
平均值48.31億50.74億51.42億59.24億
中位數48.30億50.78億54.12億59.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.299.8723.5011.0610.64
營業收入29.15億34.16億41.82億45.18億46.96億

詳細資訊請看美股內頁：
公共存儲(PSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSA

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