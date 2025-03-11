傳ICC發紅色通緝令！菲國前總統涉反人類罪 稱「已準備好被捕」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-11 08:50

‌



菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因任內的「掃毒戰爭」行動涉嫌犯下危害人類罪，傳遭國際刑警組織（Interpol）發出紅色通緝令，目前正在香港進行訪問行程的杜特蒂表示，已做好被捕的準備。

杜特蒂任內的推動的「掃毒戰爭」，展現了競選期間對毒販格殺勿論的承諾，也引發法外處決、濫用私刑的疑慮，受到國際社會譴責。官方數據顯示有超過 6000 人死亡，而人權組織則估計實際死亡人數可能高達 3 萬人。

‌



國際刑事法院（ICC）2021 年 9 月啟動對杜特蒂禁毒戰爭的調查，調查指出，杜特蒂的行動可能構成反人類罪。

根據《路透社》報導，杜特蒂目前人在香港，與其女、菲國現任副總統薩拉 (Sara Duterte) 出席當地菲律賓勞工的集會，為支持的參議員候選人造勢。

他在集會中強調，禁毒行動是為了菲律賓國家與人民安全，「我何罪之有？如果這真是我的命運，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我。」據傳 ICC 的逮捕令已在 8 日簽發，但消息遭提前外洩給杜特蒂。

外界關注的是，由於香港並非 ICC 締約國，意指當局沒有義務執行 ICC 的逮捕令，根據《路透社》援引目擊者消息指出，專門保護重要人物的香港特警在杜特蒂下榻的旅館外駐守，以確保他人身安全。目前還不清楚杜特蒂將在香港停留多久。