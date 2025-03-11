戰局突變！俄軍猛攻庫斯克 烏克蘭將失去唯一籌碼？
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-11 09:10
連日來俄羅斯與烏克蘭在俄羅斯邊境州庫斯克展開激烈戰鬥，過去幾天烏軍在庫斯克的戰況急劇惡化。
俄羅斯國防部周日（9 日）表示，俄軍在庫斯克州控制多個定居點，包括列別焦夫卡、小洛克尼亞、切爾卡斯科耶 · 波列奇諾耶、科西察。
烏克蘭武裝部隊總參謀部說，在多地與俄軍戰鬥。烏克蘭武裝部隊總參謀部周日表示，烏軍在庫斯克、哈爾科夫、庫皮揚斯克、波克羅夫斯克等地與俄軍發生戰鬥。烏克蘭武裝部隊總參謀部當天早些時候表示，烏軍打擊俄軍防空系統、火炮系統等目標。
據《路透社》報導，芬蘭黑鳥集團軍事分析師帕羅伊寧說：「（庫斯克的）烏軍局勢非常糟糕，現在距離烏軍被包圍或被迫撤退已經時日不多。撤退意味著要冒險，軍隊將不斷受到俄羅斯無人機和火炮的威脅。」
據《澎湃新聞》周一報導，上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院助理研究員王思羽表示，庫斯克是烏克蘭目前在談判桌上唯一的籌碼，如果烏軍被擠出庫斯克，對烏克蘭非常不利。對俄羅斯來說，將烏軍擠出庫斯克的政治意義遠大於軍事意義，也是在和談之前需要完成的事情。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇