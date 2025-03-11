戰局突變！俄軍猛攻庫斯克 烏克蘭將失去唯一籌碼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-11 09:10

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連日來俄羅斯與烏克蘭在俄羅斯邊境州庫斯克展開激烈戰鬥，過去幾天烏軍在庫斯克的戰況急劇惡化。

俄羅斯國防部周日（9 日）表示，俄軍在庫斯克州控制多個定居點，包括列別焦夫卡、小洛克尼亞、切爾卡斯科耶 · 波列奇諾耶、科西察。

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烏克蘭武裝部隊總參謀部說，在多地與俄軍戰鬥。烏克蘭武裝部隊總參謀部周日表示，烏軍在庫斯克、哈爾科夫、庫皮揚斯克、波克羅夫斯克等地與俄軍發生戰鬥。烏克蘭武裝部隊總參謀部當天早些時候表示，烏軍打擊俄軍防空系統、火炮系統等目標。

據《路透社》報導，芬蘭黑鳥集團軍事分析師帕羅伊寧說：「（庫斯克的）烏軍局勢非常糟糕，現在距離烏軍被包圍或被迫撤退已經時日不多。撤退意味著要冒險，軍隊將不斷受到俄羅斯無人機和火炮的威脅。」