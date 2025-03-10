洋墨水不香了？留美陸生連四年減少 創10年新低

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 15:20

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美國國務院教育文化事務局與國際教育研究所聯合發布的《2024 年美國國際教育門戶開放報告》顯示，中國留美學生數量連續四年減少，並且創下 10 年新低，而印度首次超越中國成為美國最大的國際學生來源國。

自 2009 年以來，中國一直是美國最大的國際學生來源國，近年來卻呈現持續下降趨勢。報告指出，2023-2024 學年中國在美留學生人數下降 4.2% 至 27.7 萬，回落至 10 年前水平。

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同一時間，印度留學生數量激增至 33.1 萬人，其中研究生人數接近 20 萬，較去年同期成長 18.5%。

近年來，中美關係緊張、簽證政策收緊以及疫情等因素都對中國的留學生造成了影響。川普可能重新簽署國際學生入境限制，在大量留學生就學的加州、紐約、芝加哥等地引起校方與留學生的高度關切，不少有意畢業後在美居留者得另尋簽證安排。

相較之下，印度政府積極推動海外留學，並提供了一系列優惠政策和支持措施，吸引了大量學生赴美深造。此外，印度學生的英語能力普遍較高，適應美國教育體系的能力較強，這些都是他們能夠快速崛起的重要因素。

儘管中國赴美留學的人數減少，但每個學生的平均消費卻有所增加。美國商務部數據顯示，2023 年國際學生為美國經濟貢獻超過 500 億美元，其中，中國留學生的直接經濟貢獻超過 142 億美元，增長超過 20 億美元。據此估算，每位中國留學生的平均花費為 5.15 萬美元，比前一年增加近 1 萬美元。