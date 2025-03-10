推動建設「好房子」！中國住建部：挑高不低於3公尺 四方面著手穩房市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-10 15:50

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中國今年全國兩會上周在北京召開，期間發表政府工作報告，當中提出「適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子」，「好房子」一詞寫入政府工作報告尚屬首次。

中國住房和城鄉建設部部長倪虹周日 (9 日) 在民生主題記者會上表示，該部將重點從立標準、強科技、抓專案這 3 個方面抓好落實。

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倪虹說：「我們將會同有關部門，堅持長短結合、標本兼治，堅決『穩住樓市』，加快構建房地產發展新模式。城市更新工作，每一件都很不容易。住房發展，歸根到底，就是順應人民群眾的高品質居住需要來加快建設『好房子』。各地首先要把保障房建成『好房子』，政府的民生工程一定要帶頭。希望社會各界都來支援『好房子』、參與建設『好房子』，尤其是房企和建築企業應當看到。建設『好房子』將是產業轉型發展的新賽道。」

在立標準方面，倪虹指出，該部近期在組織編製「好房子」建設指南，也在修訂住宅項目規範，其中一項是把住宅的層高提高到不低於 3 公尺。

倪虹表示，中國住房城鄉建設部在調研時瞭解到，大家對「好房子」的高度、溫度、濕度、淨度、亮度等，就是希望住的房子層高能高一點，通風、採光能好一些，密閉性、隔音性能強一些，室內空氣能夠潔淨、溫度適宜，既不乾燥、也不濕冷。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，過去層高可低於 3 公尺，實踐中一些住宅為 2.8 米。

在強科技方面，倪虹表示，一方面，將大力推廣惠民實用的新技術、新材料、新工藝、新產品，著力解決隔音不好、滲漏、開裂、反味等大家關心的問題。另一方面，積極推動全屋智慧。「好房子離不開新科技，好房子和新科技可以相互成就。」

在抓專案方面，倪虹表示，將推動城市和企業建設「好房子」，大力推廣「好房子」。中國住建部將舉辦全國好房子設計大賽，引導設計師針對多樣的居住需求，精心地、有創意地設計出不同戶型、不同面積的「好房子」，讓房子的每一平方公尺都物盡其用、物有所值。

倪虹強調兩大方向，首先是各地首先要把保障房建成「好房子」，政府的民生工程一定要帶頭。第二，不僅要把新房子建成「好房子」，也要結合城市更新。

他還表示，建設「好房子」，不僅給新技術、新產品、新材料應用提供了廣闊空間，還能釋放出擴內需、促消費的巨大潛能，希望社會各方面都來支援與參與建設「好房子」。「以後的企業競爭，拼的是新科技、高品質、好服務，誰能抓住這次轉型的好機會，誰能為群眾建設『好房子』、提供好服務，誰就能有市場、有發展、有更好的未來。」

此外，倪虹也指出，去年 9 月以來，房地產政策持續發力，各地因城施策、精準施策、一城一策，大力支援居民的剛性和改善性需求，保交房攻堅戰經過努力完成年度目標，在各方努力下，市場信心得到有效提振，房市出現積極變化。從統計數據看，今年前兩月房市保持止跌回穩的積極勢頭。