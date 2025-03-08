〈貴金屬盤後〉黃金盤整 但避險需求、美國就業成長放緩仍支撐本周上漲

鉅亨網編譯許家華 2025-03-08 06:30

‌



黃金價格周五 (7 日) 下跌，但由於避險資金流入，以及美國 2 月就業增長低於預期，表明美聯準會 (Fed) 今年邁向降息，本周金價仍上漲。

現貨黃金下跌 0.1% 至每盎司 2,906.04 美元，但因川普關稅政策不斷變化，加劇不確定性，本周金價已漲 1.7%。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格下跌 0.4%，至每盎司 2,914.10 美元。

‌



美元指數跌至 4 個月低點，創下自 2022 年 11 月以來的最大單周跌幅，這使得以美元計價的黃金對非美元買家來說更加便宜。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「非農就業數據疲於預期，給予金價小幅提振力，且美元本周走跌也幫了一把。」

美國勞工部周五報告，美國 2 月就業人數增加 15.1 萬人，不及經濟學家預計增加的 16 萬人 (路透查訪數據)，另外，失業率達 4.1%，高於經濟學家預期的 4%。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，市場目前處於盤整階段，避險興趣提供持續支撐。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五稍早表示，Fed 將對貨幣政策寬鬆採取謹慎態度，並補充稱，經濟目前「繼續處於良好狀態」。

儘管黃金可以作為通膨對沖工具，但因為黃金不孳息，利率上升可能會削減黃金的投資吸引力。

市場目前預計 Fed 將自 6 月起恢復降息，且年底前將降息 76 個基點。

中國人行數據顯示，人行 2 月持續購買黃金，已連續第四個月。

其他貴金屬交易