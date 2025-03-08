〈貴金屬盤後〉黃金盤整 但避險需求、美國就業成長放緩仍支撐本周上漲
鉅亨網編譯許家華 2025-03-08 06:30
黃金價格周五 (7 日) 下跌，但由於避險資金流入，以及美國 2 月就業增長低於預期，表明美聯準會 (Fed) 今年邁向降息，本周金價仍上漲。
美元指數跌至 4 個月低點，創下自 2022 年 11 月以來的最大單周跌幅，這使得以美元計價的黃金對非美元買家來說更加便宜。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「非農就業數據疲於預期，給予金價小幅提振力，且美元本周走跌也幫了一把。」
美國勞工部周五報告，美國 2 月就業人數增加 15.1 萬人，不及經濟學家預計增加的 16 萬人 (路透查訪數據)，另外，失業率達 4.1%，高於經濟學家預期的 4%。
Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，市場目前處於盤整階段，避險興趣提供持續支撐。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五稍早表示，Fed 將對貨幣政策寬鬆採取謹慎態度，並補充稱，經濟目前「繼續處於良好狀態」。
市場目前預計 Fed 將自 6 月起恢復降息，且年底前將降息 76 個基點。
中國人行數據顯示，人行 2 月持續購買黃金，已連續第四個月。
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