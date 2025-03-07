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工業富聯擬斥18.5億元收購廣州天鷹 擴大高端醫療器械布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-03-07 18:14

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工業富聯斥18.5億元收購廣州天鷹 擴大高端醫療器械布局。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii)(601138-CN)，旗下富聯裕康醫療科技 (深圳) 以估值不超過港幣 4.39 億元 (新台幣 18.5 億元)，分期收購廣州市天鷹精密工具，進一步加快在高端醫療器械行業的佈局。

富聯裕康是工業富聯的全資子公司，於 2023 年在廣東深圳成立，致力於打造全球一流的醫療器械 CDMO 企業 (醫療器械的開發和生產服務公司)，依託母公司工業富聯強大的製造技術、人才隊伍與資金支援，通過自建加併購的模式加速業務拓展，佈局專業醫療與消費醫療、高端醫療器械。


廣州天鷹則是一家擁有 30 多年行業經驗的醫療器械製造商，在金屬材料加工領域具備核心技術與完整制程能力，其產品涵蓋 5000 多種醫療器械，涉及 100 多種醫療級材料。廣州天鷹已通過美國重要骨科品牌的成品供應商體系驗證，獲得量產產品訂單，並進入全球骨科前五大品牌供貨體系。

工業富聯表示，此次收購完成後，富聯裕康將充分整合廣州天鷹的技術與資源優勢，打造從材料研發到成品交付的全鏈條創新體系，進一步強化在高端醫療器械領域的智慧製造能力，為全球客戶提供更高品質、更敏捷回應的解決方案，為邁向全球一流的高端醫療器械製造企業奠定堅實基礎。

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