我2月CPI年增率1.58%創近4年低 這些物價仍上漲中

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-07 17:47

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主計總處今 (7) 日公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.58%，增幅創 47 個月新低，若以 1-2 月平均觀察 (排除春節假期所在月份不同干擾)，CPI 年增率為 2.12%，主計總處說明，目前物價情勢相對平穩，但外食和房租仍呈上漲趨勢。

主計總處說明，前 2 月平均 CPI 調查的七大類中，以食物類漲 3.85% 最高，主因蔬菜受低基數影響，漲 17.09%，水果因先前風災豪雨遞延影響，漲 13.80%，加上外食費漲 3.16% 所致；若剔除能源及蔬果項目後，核心 CPI 漲 1.61%。

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而就 2 月來看，食物類漲幅達 3.98%，主因水果受先前颱風豪雨之遞延影響，價格上漲 17.16%，加上蔬菜、食用油、外食費、肉類和水產品分別漲 13.74%、5.43%、3.14%、2.88% 和 2.58%，惟蛋類價格下跌 22.20%，抵銷部分漲幅。

居住類漲 2.18%，主因房租上漲 2.56%，加上電費和住宅維修費分別上漲 4.48%、2.64%。

醫藥保健類漲 1.90%，反映部分醫療院所調升掛號費、假牙和矯正費等，醫療費用上漲 3.53% 所致。

不過，教養娛樂類跌 1.04%，反映春節所在月份不同，旅館住宿費和旅遊團費比較基數較高，惟補習及學習費上漲 2.76%，抵銷部分跌幅。

交通及通訊類跌 0.23%，主因機票及計程車資等運輸費去年比較基期架高，價格下跌 5.24% 及 4.25%，惟交通工具零件及維修費上漲 2.17%。