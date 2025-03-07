〈陸股盤後〉三大指數震盪走低 創業板指領跌 滬指終止連三紅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-07 16:00

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中國 A 股三大指數周五 (7 日) 齊步震盪走低，創業板指領跌，上證指數(SSEC) 結束連 3 日漲勢，主要受到最新貿易數據表現欠佳，以及對於美國政策不確定性的影響。

滬指周五收跌 0.25% 至 3372.55 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.5% 至 10843.73 點，創業板指收低 1.31% 至 2205.31 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8619 兆元。

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盤面上，科技類股回跌，AI 算力、固態電池、多元金融、房地產、證券、半導體等族群跌幅居前，拓維資訊跌停。

有色金屬類股則逆勢走強，羅平鋅電等多股漲停，國防軍工概念活躍，神劍股份等多股漲停，人形機器人、小米汽車概念股表現活躍，方正馬達等股漲停，浙江黎明連 4 天漲停，航空、煤炭、汽車、釀酒、鋼鐵等漲幅居前。

華金證券表示，短期來看，分子端獲利有望改善，流動性維持寬鬆，風險偏好回升下，A 股可能延續震蕩偏強走勢。一是財政發力和貨幣寬鬆下經濟和獲利修復預期可能上升，其次貨幣政策寬鬆下流動性可能維持充裕，同時股市資金入市可能上升，三是政策發力進一步明確和細化提振投資者信心。

恒生前海基金認為，隨著重磅會議給市場帶來積極提振，以及政策預期不斷提升，以科技股為主的行情有望逐步擴散。3 月成長風格的絕對優勢可能邊際弱化，小型股或依然占優，同時消費、穩定、價值風格綜合性價比出現顯著提升。展望後市，A 股有望呈震蕩向上趨勢，全年重心逐級升高，產業趨勢主題或仍有後續，大消費支援政策仍持續催化，春季主題活躍度可能再度提升，中長期持續關注科技、製造、消費、醫藥等行業的產業趨勢機會。

東莞證券也說，在政策持續推進與深化背景下，市場信心修復料將從科技領域逐步擴展至宏觀經濟層面。同時，政府工作報告再次強調穩固資本市場，並圍繞資本市場改革提出系統性部署。核心目標是通過創新結構性貨幣政策工具與優化投融資機制，促進資本市場健康發展，更好地支援實體經濟轉型升級。在經濟企穩回升的背景下，中國核心資產有望迎來估值修復，A 股風險偏好亦有望回暖。