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中國貿易開局平穩 前兩個月出口規模創歷史同期新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-07 11:40

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中國貿易開局平穩，前兩個月出口規模創歷史同期新高。（圖：人民日報）

據中國《央視》周五（7 日）報導，海關總署公布，今年前兩個月，中國貨物貿易進出口總值人民幣 6.54 兆元，其中出口規模創歷史同期新高，顯示外貿開局總體平穩。

海關統計數據顯示，2025 年前兩個月，中國貨物貿易進出口總值人民幣 6.54 兆元，年降 1.2%。與去年同期相比，今年前兩個月少了 2 個工作日，剔除不可比因素影響，進出口增長 1.7%。


其中，出口達到人民幣 3.88 兆元，成長 3.4%；進口 2.66 兆元，下降 7.3%。

按美元計價，前兩個月進出口總值為 9,093.7 億美元，下降 2.4%。其中，出口為 5,399.4 億美元，增長 2.3%；進口 3,694.3 億美元，下滑 8.4%。

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