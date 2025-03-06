鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-2.28元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.47元上修至-2.28元，其中最高估值0.04元，最低估值-5.31元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.04(0.04)
|0.09
|-6.95
|-8.74
|最低值
|-5.31(-6.51)
|-5.61
|-6.95
|-8.74
|平均值
|-2.44(-3.02)
|-3.06
|-6.95
|-8.74
|中位數
|-2.28(-2.47)
|-3.73
|-6.95
|-8.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.21億
|159.85億
|127.34億
|118.17億
|最低值
|148.17億
|137.38億
|127.34億
|118.17億
|平均值
|152.65億
|150.37億
|127.34億
|118.17億
|中位數
|152.50億
|150.40億
|127.34億
|118.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|營業收入
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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