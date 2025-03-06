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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-2.28元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.47元上修至-2.28元，其中最高估值0.04元，最低估值-5.31元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.04(0.04)0.09-6.95-8.74
最低值-5.31(-6.51)-5.61-6.95-8.74
平均值-2.44(-3.02)-3.06-6.95-8.74
中位數-2.28(-2.47)-3.73-6.95-8.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.21億159.85億127.34億118.17億
最低值148.17億137.38億127.34億118.17億
平均值152.65億150.37億127.34億118.17億
中位數152.50億150.40億127.34億118.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.410.812.11-6.28-0.44
營業收入18.88億19.86億19.98億170.16億158.26億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSATS

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