進駐大巨蛋商圈！最大共享空間JustCo旗下THE COLLECTIVE開幕 主打高端辦公體驗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-06 13:45

‌



台灣最大共享辦公空間品牌 JustCo THE COLLECTIVE 首個據點位於東京，已於 2025 年 1 月盛大開幕，全球第二個據點於今年 3 月本週正式進駐臺北大巨蛋商圈，滿足專業人士與企業對高端辦公體驗的需求。JustCo 看準台北市場的發展潛力，持續拓展據點。

已在台灣設立的 JustCo 四個據點平均進駐率皆高達 90%，從台北延伸至新竹，緊密連結竹科。為進一步瞄準高端客群，本次推出精品級辦公空間—THE COLLECTIVE，主打豪華工作體驗、高效工作環境、精緻接待服務、以及注重身心平衡的全方位設計。

‌



JustCo THE COLLECTIVE 系列據點，以豪華設計與升級辦公體驗來重新定義辦公空間。會員可輕鬆透過 App 預定會議室、參加專屬活動、鏈結 JustCo 跨國合作資源，同時享有橫跨亞太區超過 40 個據點的自由使用權，滿足日益多樣化的彈性辦公需求，讓所有會員在海外差旅中也能享受優質的辦公空間。

THE COLLECTIVE 的會員每天可享用手沖咖啡與新鮮早餐，從容開啟一天的工作。工作區配備 Benel 升降桌與 Herman Miller Aeron 系列人體工學椅，帶來全天候舒適支撐。專屬祕書團隊提供細緻且彈性的服務，使會議與行程安排井然有序。午後休憩時光，可品味阿拉比卡咖啡或 TWG 茶，並使用 Aesop 護手產品，讓身心放鬆，維持高效且愉悅的工作狀態。

THE COLLECTIVE 系列秉持選址核心商業區頂級建築的原則，台北新據點位於信義區臺北大巨蛋商圈，周邊匯聚國際級飯店、百貨商場、主題影城與餐廳，提供完善的生活與商業配套。同時，新據點鄰近飽含歷史與自然綠意的松菸文創園區與國父紀念館，以及能參與運動與娛樂盛事的大巨蛋，為會員帶來更多靈感與活力，滿足企業對工作及生活的高標準需求。