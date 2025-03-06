美光延攬台積電前董座劉德音出任董事 借重其技術專長及領導經驗

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-06 10:24

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美國記憶體大廠美光 (MU-US) 今 (5) 日宣布，任命前台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音與勤業眾信資深合夥人 Christie Simons 為公司董事，進一步強化董事會，以迎接未來 AI 市場發展，此次也是劉德音退休後，首度出任半導體業者的董事職位。

劉德音擁有超過 30 年的半導體業經驗，曾在台積電擔任多個重要領導職位，包括資深副總 (2004-2012)、共同營運長 (2012-2013)、總經理暨共同執行長 (2013-2018)，並於 2018 年至 2024 年擔任董事長，領導台積電成為全球最大的半導體晶圓代工業者。退休後，劉德音創辦 J&M Copper Beech Ventures 投資基金，專注於多項策略投資，同時也擔任加州大學柏克萊分校工程顧問委員會成員。

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美光董事長、總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 表示，劉德音擁有深厚的技術專長與商業智慧，他在台積電的領導經驗，使台積電成為全球最先進的半導體企業之一。隨著 AI 技術的發展，美光正積極拓展資料中心到邊緣運算的業務，劉德音的加入將為公司帶來重要意義。

Christie Simons 則是全球知名會計師事務所勤業眾信 (Deloitte & Touche LLP) 資深合夥人，其擁有近 30 年為科技產業提供會計與財務顧問服務的經驗，曾領導勤業眾信全球半導體卓越中心，並在美國科技、媒體與電信產業的審計與保證服務領域擔任重要職位，預計今年 5 月將自勤業眾信退休。