〈貴金屬盤後〉美元走弱、川普關稅引發避險買盤 黃金上漲 今年已漲近11%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-05 06:39

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黃金價格周二 (4 日) 上漲，係因美國川普總統加徵新關稅後，貿易衝突不斷升級，美元走弱，避險需求增強。

現貨黃金上漲 0.6%，至每盎司 2,911.88 美元。今年迄今，黃金已漲近 11%，且在 2 月 24 日創下 2,956.15 美元的歷史新高。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 0.7%，至每盎司 2,920.60 美元。

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High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示：「關稅的實施給市場帶來了高度不確定性，黃金和白銀等避險產品繼續表現良好。」他補充，美元走疲也給黃金提供了支撐力。

美國對墨西哥和加拿大進口產品徵收的 25% 新關稅已經生效，川普也對中國進口商品的關稅提高一倍至 20%。中國立即反擊，自 3 月 10 日起對部分美國進口產品加徵 10%-15% 的關稅，並對指定的美國實體實施一系列新的出口限制。

作為報復，加拿大周二立即對價值 300 億加元的美國進口產品徵收 25% 的關稅，即日起生效。

美元指數下跌 0.6%，跌至 12 月以來的最低水準，使得以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的買家來說變得更便宜。

投資者的注意力轉向周三公佈的 ADP 就業報告 (小非農報告) 和周五公佈的美國非農業就業報告，以尋找聯準會利率走勢的線索。

Meger 認為，考慮到潛在的經濟不穩定和就業市場疲軟，聯準會可能提前降息。

繼去年三度降息之後，聯準會一直維持利率穩定。市場預期 6 月將恢復降息，9 月可能再降一次。

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