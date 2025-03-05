〈貴金屬盤後〉美元走弱、川普關稅引發避險買盤 黃金上漲 今年已漲近11%
鉅亨網編譯許家華 2025-03-05 06:39
黃金價格周二 (4 日) 上漲，係因美國川普總統加徵新關稅後，貿易衝突不斷升級，美元走弱，避險需求增強。
High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示：「關稅的實施給市場帶來了高度不確定性，黃金和白銀等避險產品繼續表現良好。」他補充，美元走疲也給黃金提供了支撐力。
美國對墨西哥和加拿大進口產品徵收的 25% 新關稅已經生效，川普也對中國進口商品的關稅提高一倍至 20%。中國立即反擊，自 3 月 10 日起對部分美國進口產品加徵 10%-15% 的關稅，並對指定的美國實體實施一系列新的出口限制。
作為報復，加拿大周二立即對價值 300 億加元的美國進口產品徵收 25% 的關稅，即日起生效。
投資者的注意力轉向周三公佈的 ADP 就業報告 (小非農報告) 和周五公佈的美國非農業就業報告，以尋找聯準會利率走勢的線索。
Meger 認為，考慮到潛在的經濟不穩定和就業市場疲軟，聯準會可能提前降息。
繼去年三度降息之後，聯準會一直維持利率穩定。市場預期 6 月將恢復降息，9 月可能再降一次。
其他貴金屬交易
- 從機票到股票！投資日本正是時候？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美元走疲、關稅擔憂推動 黃金自3周低點反彈漲逾1%
- 〈貴金屬盤後〉美元走疲、關稅擔憂推動 黃金自3周低點反彈漲逾1%
- 〈貴金屬盤後〉美元強勢 黃金創3個月來最大單周跌幅
- 〈貴金屬盤後〉美元走強 市場關注PCE數據 黃金跌至逾兩周以來最低
下一篇