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鉅亨速報 - Factset 最新調查：暉致(VTRS-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為10.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對暉致(VTRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.21元，其中最高估值2.7元，最低估值2.14元，預估目標價為10.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.7(2.7)2.692.782.42
最低值2.14(2.14)2.372.412.42
平均值2.32(2.37)2.462.582.42
中位數2.21(2.31)2.442.542.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.32億141.89億143.36億
最低值137.53億138.85億140.20億
平均值138.35億140.48億141.78億
中位數138.43億140.07億141.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.11-1.051.710.05-0.53
營業收入119.41億178.55億161.74億153.82億147.10億

詳細資訊請看美股內頁：
暉致(VTRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTRS

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