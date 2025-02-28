鉅亨速報 - Factset 最新調查：暉致(VTRS-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為12.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對暉致(VTRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.57元下修至2.47元，其中最高估值2.7元，最低估值2.2元，預估目標價為12.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.7(2.7)
|2.74
|2.41
|2.42
|最低值
|2.2(2.47)
|2.37
|2.41
|2.42
|平均值
|2.44(2.58)
|2.54
|2.41
|2.42
|中位數
|2.47(2.57)
|2.53
|2.41
|2.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|143.56億
|144.25億
|最低值
|137.53億
|139.87億
|平均值
|139.87億
|141.63億
|中位數
|139.32億
|141.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.11
|-1.05
|1.71
|0.05
|營業收入
|119.41億
|178.55億
|161.74億
|153.82億
詳細資訊請看美股內頁：
暉致(VTRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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