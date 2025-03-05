確定分手！玉山銀家樂福聯名卡8/30屆期 將換發Unicard

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-05 20:13

‌



統一集團併購家樂福後，市場盛傳玉山銀行與家樂福自 2011 年起發行超過 14 年的聯名卡將不再續約，甚至點名中國信託銀行將拿下「統一集團聯名卡」的發行權。玉山銀行今 (5) 日正式分手消息，與家樂福的聯名卡合約將於 2025 年 8 月 30 日屆期，逾百萬卡友將自 3 月下旬陸續換發玉山 Unicard。

玉山銀聲明強調，家樂福是玉山長期以來重要且合作愉快的夥伴，未來將持續以通路經營模式延續合作關係，來滿足顧客量販消費需求。在合約屆期前，聯名卡卡友權益及在家樂福店內相關優惠不受影響，且未來也將提供優質、貼心的體驗服務。

‌



玉山銀說明，在合約屆期前，家樂福卡於家樂福店內相關優惠皆依活動訊息公告不受影響，歡迎繼續使用享有各項優惠，但合約屆期後，該卡將無任何優惠 (包含基本回饋、卡友禮遇服務等)，且僅提供刷卡 / 簽帳消費功能至 2025/12/31 止。

若名下已持玉山 Unicard，本行將不再換發卡片；若不同意換發新卡，請卡友於 2025/03/23 (含) 前使用下方連結登錄申請「原卡片不換新卡」或玉山智能客服輸入「家樂福原卡片不換新卡」，若未於前述時間完成登錄，將換發玉山 Unicard。

玉山銀表示，為感謝玉山家樂福聯名卡顧客長期以來的支持與愛護，將提供持卡人換發升級玉山 Unicard 專屬優惠方案，2025/9/30 (含) 前使用玉山 Unicard 於家樂福、LINE Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付等 5 大通路支付消費，獨享額外加碼 3% 玉山 e point 點數回饋 (原優惠 2% e point)。