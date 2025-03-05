中國政府報告首提優化貨幣政策、促房市股市發展 專家：兩大市場發展將決定政策方向

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 17:20

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中國十四屆全國人大三次會議今 (5) 日在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。這是李強第二份政府工作報告，此次對房地產相關工作著墨頗多，多次提到要「穩」住房市。

《中國房地產報》報導，李強表示，2025 年房地產工作重要方向，是優化和創新結構性貨幣政策工具，因城施策調減限制性措施，更大力度促進樓市股市健康發展。

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李強表示，過去一年推動房市止跌回穩，下調住房貸款利率和首付比例，居民存量房貸利息年支出減少約 1500 億元，降低交易環節稅費水準，紮實推進保交房工作。

他還提到，過去一年推出實施新型城鎮化戰略五年行動計劃，紮實推進城市更新，常住人口城鎮化率提高到 67%。推出一批區域發展政策，實施一批區域重大專案，健全主體功能區制度政策，區域融合發展取得新進展。

對於 2025 年，李強指出，因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優化城市空間結構和土地利用方式，合理控制新增房地產用地供應。盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。拓寬保障性住房再貸款使用範圍，發揮房地產融資協調機製作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

專家指出，今年報告對於房地產的著墨頗多，堪稱組合拳。既有止跌回穩，又有因城施策，既提到城中村改造，又提及減少土地供應、支援商品房收儲，還強調「有效防範房企債務違約風險」，足見重視且同時也不難看出，未來一到兩年最大任務當屬「止跌回穩」，既是成交量的穩，也是房價的穩。

自 2021 年 7 月至今，中國房市調整了 3 年多時間，國際規律顯示調整週期一般持續 3 到 5 年。

與高峰時期相比，中國商品住宅銷售面積下降 40% 以上，而房價普遍回落 2-3 成，多數城市回到 2016 至 2017 年水準，個別三四線城市回到 10 年前。

同時，幾乎所有調控都已解除，房貸降息仍然可期，政府收儲存量房仍待發力，房地產市場供求關係正在重塑。當前部分超大特大城市房價跌幅縮小，步入橫盤區間，成交量開始回暖，這正是築底的體現，但止跌回穩不等於新一輪上漲，更不等於所有城市同頻共振，大分化才是常態。

中國國務院研究室副主任陳昌盛強調，將實施更大力度的措施以穩定樓市和股市，這兩個市場被視為經濟運行的重要風向標。

他指出，房地產作為老百姓資產的主要部分，其價格的穩定對於釋放財富效應至關重要，進而能夠提振消費，促進物價溫和回升。